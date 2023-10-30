مانشستر سيتي يهين يونايتد في عقر داره وتين هاغ ينفعل على الصحفيين (فيديو)

تلقى مانشستر يونايتد خسارة بثلاثية نظيفة على ملعب "أولد ترافورد" أمام مانشستر سيتي، في قمة الجولة العاشرة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

وافتتح إيرلينغ هالاند التسجيل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف النجم النرويجي الهدف الثاني بالدقيقة 49، ثم أحرز فيل فودين الهدف الثالث للفريق السماوي في الدقيقة 80.

.@ErlingHaaland grabs the opener by sending Onana the wrong way! 🎯 pic.twitter.com/UGdTCTFsQ0 — Manchester City (@ManCity) October 29, 2023

Beautiful set up from Man City for Erling Haaland to score a second goal



Man United vs Man City !! pic.twitter.com/M4MqRuIxuh — Hellfootball (@hellfootball_) October 29, 2023

.@ErlingHaaland 🤝 @PhilFoden



This is what it means to be part of a team! 🩵 pic.twitter.com/DNFJOIdZzZ — Manchester City (@ManCity) October 29, 2023

وارتفع رصيد السيتي إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف أرسنال، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يتأخر بفارق نقطتين عن توتنهام (المتصدر).

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي نال خسارته الخامسة هذا الموسم في المسابقة، مقابل 5 انتصارات، عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وقال تين هاغ مدرب اليونايتد في تصريحات صحفية عقب مباراة الأحد: "ركلة الجزاء غيرت مجرى المباراة، ليس لدي تعليق تجاه ذلك، ليس لدي تعليق".

وتابع: "الخسارة الخامسة؟ العام الماضي كنا في نفس الوضع بعد الخسارة من مانشستر ستي، علينا أن ننسى هذه المباراة ونتعافى ليوم الأربعاء".

وانفعل المدرب الهولندي على أحد الصحفيين عند سؤاله عن السبب الذي دفعه إلى الاعتماد على هاري ماغواير وجوني إيفانز في خط الدفاع أمام مانشستر سيتي، وتجاهل مشاركة الفرنسي رافاييل فاران.

وقال تين هاغ: "لقد قلت ذلك منذ البداية، لقد شرحت ذلك للتو، هل تريد مني أن أشرح ذلك مرة أخرى؟".

وأضاف: "عندما تواجه مانشستر سيتي، سوف يضغط عليك، وبالتالي اللعب بفاران وماغواير سيؤدي إلى مشاكل، وسنضطر إلى ركل كرات طويلة، إيفانز أفضل على اليمين، خاصة مع الفرق التي تضغط عاليا".

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى تجاهل هزيمة الديربي عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، في دور الـ16 من البطولة.

المصدر: "وسائل إعلام"