الدوري الإيطالي.. إنتر يعود إلى الصدارة بفوز ثمين على روما

أعاد المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، فريقه إنتر إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بتسجيله هدف الفوز الشاق على روما 1-0 يوم الأحد على ملعب "سان سيرو" في المرحلة العاشرة.

ودخل إنتر اللقاء باحثا عن استعادة الصدارة من يوفنتوس الفائز أمس السبت على فيرونا 1-0، لكنه بدا في طريقه للاكتفاء بالتعادل السلبي أمام فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل أن يقول تورام كلمته في وقت حاسم من اللقاء بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81.

🚨 هدف انتر ميلان الاول على روما 🔥🔥 pic.twitter.com/8R4gh3QR0u — KinG £ (@xKGx__) October 29, 2023

وبالفوز الثامن لهذا الموسم، أحدها على جاره اللدود ميلان 5-1، رفع إنتر رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن يوفنتوس وأربع عن ميلان الذي يخوض لاحقا اختبارا شاقاً على أرض نابولي حامل اللقب ورابع الترتيب حاليا.

في المقابل، تجمد رصيد روما عند 14 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: وكالات