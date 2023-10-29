الترجي الرياضي التونسي يستنكر الاعتداءات العنيفة التي طالت جماهيره بمدينة الدار البيضاء المغربية

استنكر الترجي الرياضي التونسي الأحداث التي جدت يوم السبت بمدينة الدار البيضاء المغربية، ووصفها بالخطيرة.

وقال في بيان على صفحته الرسمية "تعرضت جماهيرنا لاعتداءات عنيفة مباشرة بعد خروجهم من مطار محمد الخامس".

وأكد أن ما حصل خطير جدا وسابقة فريدة من نوعها لجماهير تعودت على التحول بأعداد كبيرة مع الفريق في كل المقابلات خارج تونس.

وعبر الترجي الرياضي التونسي عن مساندته المطلقة لجماهيره والوقوف إلى جانبهم.

وأكد الفريق التونسي أنه راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعلامه بهذه الأحداث، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة جماهيره.

كما طالب الكونفدرالية الإفريقية والمشرفين على مسابقة الدوري الإفريقي بحماية أنصار فريقه عند التحول إلى الملعب وأثناء المقابلة وتأمين خروجهم من الملعب وإلى حين مغادرة التراب المغربي في اتجاه تونس.

ودعا في بيانه الجماهير التي ستساند الفريق مساء الأحد بمركب محمد الخامس أخذ الحيطة والحذر وضبط النفس وعدم السقوط في فخ الاستفزازات حفاظا على سلامتهم ومراعاة لمصلحة النادي وتفاديا لأي عقوبات يمكن أن تحرمهم من الحضور في لقاء العودة.

وتحتضن الدار البيضاء الأحد ديربي مغاربي يجمع بين الوداد والترجي التونسي على ملعب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا لكرة القدم.

🛑خطير جدا: صور ليست من #غزة او تل ابيب, انه لإعتداء جمهور #الوداد على حافلة خاصة بعائلات ونساء من جمهور #الترجي من #تونس العاصمة الذين وصلوا الليلة الماضية إلى #الدا_البيضاء : "صعدوا إلى الحافلة بأسلحة بيضاء وهاجمونا وسُرقو أمتعتنا. يقول شاهد عيان"كان معنا أطفال، وتجنبنا الأسوأ" pic.twitter.com/JHS1JNnGaH — zawchi yasso (@YassoZawchi) October 29, 2023

فيديو يوثق إعتداء جمهور الوداد على حافلة خاصة بعائلات و نساء من جمهور الترجي، نحنا منضربوش نساء و عائلات لكن الرد سيكون قاسي جدا ....#WACEST#FIFApic.twitter.com/Ie6tlS5mqK — 🇧🇪  مكشخ 🇧🇪 (@ES_Tunis_1919) October 29, 2023

وذكر أحد المشجعين في تصريح لموزاييك أنه تم الاعتداء عليهم بالسيوف والشماريخ والحجارة وسلبوهم البعض من ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هناك من فقد جواز سفره.

اعتداء بالسيوف والشماريخ على جماهير الترجي في المغرب.. مشجع للترجي يروي التفاصيل لموزاييك#livesport 🇹🇳⚽️ pic.twitter.com/U7ZYj49WG6 — Radio Mosaïque FM (@RadioMosaiqueFM) October 29, 2023

المصدر: RT