 
مباشر
عاجل
حرائق في كريات شمونة بعد استهدافها بصواريخ من لبنان

الترجي الرياضي التونسي يستنكر الاعتداءات العنيفة التي طالت جماهيره بمدينة الدار البيضاء المغربية

الرياضة

الترجي الرياضي التونسي يستنكر الاعتداءات العنيفة التي طالت جماهيره بمدينة الدار البيضاء المغربية
/ X
الترجي الرياضي التونسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wbiv

استنكر الترجي الرياضي التونسي الأحداث التي جدت يوم السبت بمدينة الدار البيضاء المغربية، ووصفها بالخطيرة.

وقال في بيان على صفحته الرسمية "تعرضت جماهيرنا لاعتداءات عنيفة مباشرة بعد خروجهم من مطار محمد الخامس".

وأكد أن ما حصل خطير جدا وسابقة فريدة من نوعها لجماهير تعودت على التحول بأعداد كبيرة مع الفريق في كل المقابلات خارج تونس.

وعبر الترجي الرياضي التونسي عن مساندته المطلقة لجماهيره والوقوف إلى جانبهم.

وأكد الفريق التونسي أنه راسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعلامه بهذه الأحداث، مطالبا بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة جماهيره.

كما طالب الكونفدرالية الإفريقية والمشرفين على مسابقة الدوري الإفريقي بحماية أنصار فريقه عند التحول إلى الملعب وأثناء المقابلة وتأمين خروجهم من الملعب وإلى حين مغادرة التراب المغربي في اتجاه تونس.

ودعا في بيانه الجماهير التي ستساند الفريق مساء الأحد بمركب محمد الخامس أخذ الحيطة والحذر وضبط النفس وعدم السقوط في فخ الاستفزازات حفاظا على سلامتهم ومراعاة لمصلحة النادي وتفاديا لأي عقوبات يمكن أن تحرمهم من الحضور في لقاء العودة.

وتحتضن الدار البيضاء الأحد ديربي مغاربي يجمع بين الوداد والترجي التونسي على ملعب محمد الخامس في ذهاب نصف نهائي دوري إفريقيا لكرة القدم.

وذكر أحد المشجعين في تصريح لموزاييك أنه تم الاعتداء عليهم بالسيوف والشماريخ والحجارة وسلبوهم البعض من ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هناك من فقد جواز سفره. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا