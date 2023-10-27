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مورينيو يقود روما لرقم غير مسبوق بمسابقات أوروبا

الرياضة

مورينيو يقود روما لرقم غير مسبوق بمسابقات أوروبا
Globallookpress
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نجح فريق روما في تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه سلافيا براغ التشيكي 2-0، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

وعبر روما عقبة سلافيا براغ، بعدما زار شباكه في الدقيقة الأولى عبر إدواردو بوفي قبل أن يضع روميلو لوكاكو الهدف الثاني.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن روما تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى بمرحلة المجموعات بمسابقة أوروبية لأول مرة في تاريخ النادي.

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وكان "الجيالوروسي" قد تمكن من الفوز في مباراته الأولى هذا الموسم أمام شيريف تيراسبول المولدوفي بنتيجة (2-1)، ثم فوز عريض على سيرفيت السويسري (4-0) وأخيرا ضد سلافيا براغ.

ويتصدر روما جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن سلافيا براغ، فيما يأتي سيرفيت وسيريف بالمركز الثالث والرابع بنقطة لكل منهما.

المصدر:opta 

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