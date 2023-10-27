 
مباشر

عقوبات صارمة من مانشستر سيتي ضد من سخروا من وفاة أسطورة يونايتد

الرياضة

عقوبات صارمة من مانشستر سيتي ضد من سخروا من وفاة أسطورة يونايتد
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wb39

فرض مانشستر سيتي عقوبات صارمة على بعض جماهير الفريق، ممن سخروا من وفاة أسطورة مانشستر يونايتد، السير بوبي تشارلتون.

وتوفى السير بوبي تشارلتون، السبت الماضي عن عمر يناهز الـ 86 عاما.

وانتشرت مقاطع فيديو، ظهرت فيها بعض من جماهير السيتي وهي تهتف بهتافات مسيئة تجاه السير بوبي تشارلتون، في مباراة فريقهم أمام برايتون، بالدوري الإنجليزي.

إقرأ المزيد
"رجل سمين وبائس".. إقالة مدرب في إنجلترا بسبب التنمر

ونشر النادي الإنجليزي، بيانا أعلن فيه عن حرمان الجماهير المتورطة في تلك الهتافات، من حضور مباريات الفريق، سواء على ملعب مانشستر سيتي، أو خارجه.

وأعلن مانشستر سيتي، عن الوقوف دقيقة حداد على روح السير بوبي تشارلتون، في ديربي مانشستر، مساء الأحد القادم في الدوري الإنجليزي.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا