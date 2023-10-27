"رجل سمين وبائس".. إقالة مدرب في إنجلترا بسبب التنمر

أعلن نادي بريستول روفرز الإنجليزي إقالة مدربه جوي بارتون المدير الفني للفريق، بعد أيام من تنمره على أحد منافسيه.

وتعادل بريستول روفزر، أمام ستيفنيج الثلاثاء الماضي، 1-1 ليواصل الفريق فشله في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي.

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واحتل فريق بريستول روفرز، المركز الـ16 في ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد أن جمع 16 نقطة فقط من 39 نقطة هذا الموسم.

وعقب المباراة، خرج مدرب بريستول جوي بارتون، ووصف ستيف إيفانز مدرب ستيفنيغ، بأنه "سمين وبائس" ليعلن بعدها نادي بريستول إقالة بارتون من منصبه.

وجاء في البيان الذي نشره فريق بريستول: " الجميع في النادي يود أن يشكر جوي على كل جهوده، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

المصدر: "وكالات"