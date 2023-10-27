نتائج مباريات الدوري الأوروبي.. ليفربول بالخمسة وخسارة وست هام

شهدت مباريات الدوري الأوروبي الخميس إقامة 15 مباراة، أبرزها كان مواجهة ليفربول أمام تولوز، بينما لاقى روما نظيره سلافيا براغ إلى جانب مباراة أولمبياكوس ضد وست هام يونايتد.

لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة للموسم الحالي:

أولمبياكوس ضد وست هام يونايتد

حقق فريق أولمبياكوس الفوز على حساب نظيره وست هام يونايتد 2-1، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ورفع فريق أولمبياكوس إلى النقطة 4 في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد وست هام يونايتد عند النقطة 6 في المركز الأول.

ليفربول ضد تولوز

تفوق ليفربول على نظيره تولوز في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات المجموعة الخامسة بخماسية مقابل هدف.

ورفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة 9 في صدارة جدول ترتيب المجموعة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد تولوز عند النقطة 4 في المركز الثالث.

شتورم جراتس ضد أتلانتا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة 2-2، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من مجموعات اليوروباليغ.

ورفع فريق أتلانتا رصيده من النقاط إلى النقطة 7 في المركز الأول في صدارة المجموعة الرابعة، بينما رفع فريق شتورم جراتس رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثالث.

برايتون ضد أياكس أمستردام

أحرز برايتون الفوز على حساب نظيره أياكس أمستردام 2-0.

ورفع فريق برايتون رصيده من النقاط إلى النقطة 4 في المركز الثالث ضمن جدول ترتيب المجموعة، فيما تجمد رصيد أياكس عند نقطتين في المركز الرابع.

What a night 🥵



Best performance? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 26, 2023

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باقي نتائج مباريات الدوري الأوروبي:



باتشكا توبولا x فرايبورy 3-1

سبارتا براغ x غلاسيكو رينجرز 0-0

أريس ليماويل x ريال بيتيس 1-0

راكوف x سبورتنغ لشبونة 1-1

مارسيليا x أيك أثينا 1-3

مولده xهاكن 1-5

روما x سلافيا براغ 0-2

شيريف x سيرفيت 1-1

سانت جيلواز x لاسك 1-2

باير ليفركوزن x كاراباغ أغدام 1-5

باناثينايكوس x رين 2-1

المصدر:RT+وسائل إعلام