ليفربول يكتسح تولوز.. وصلاح يحطم رقما قياسيا جديدا

واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1 الخميس ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وترك النجم المصري محمد صلاح بصمته الخاصة في اللقاء.

وسجل أهداف الريدز ديوجو جوتا في الدقيقة 9، وواتارو إندو (31)، وداروين نونيز (34)، ورايان جرافنبيرتش (65)، ومحمد صلاح (90+3)، فيما سجل تيس دالينجا هدف تولوز (16).

ورفع ليفربول رصيده في المجموعة إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما بقي تولوز ثانيا برصيد 4 نقاط.

#mosalah#محمد صلاح

هدف محمد صلاح الخامس في تولوز في المؤتمر الاوربي pic.twitter.com/M20gwkbDtg — Mahmoud Badr (@Mahmoud10648047) October 26, 2023

وشارك نجم الريدز صلاح بديلا في ربع الساعة الأخير من اللقاء، بدلا من الهولندي رايان جرافنبرتش، ليسجل الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع.

43 - Mohamed Salah has now scored 43 goals for Liverpool in major European competitions, the most of any player for an English club. Only. pic.twitter.com/jqHUV8lxj7 — OptaJoe (@OptaJoe) October 26, 2023

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وذكرت شبكة "أوبتا": "وصل صلاح إلى هدفه رقم 43 مع ليفربول في المسابقات الأوروبية.. أكثر من أي لاعب آخر من بين الفرق الإنجليزية".



يذكر أن صلاح شارك في مباراته رقم الـ70 مع ليفربول بالمسابقات الأوروبية، ليصبح اللاعب رقم 13 الذي يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الريدز.

المصدر: opta + RT