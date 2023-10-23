بالفيديو.. جماهير الإفريقي التونسي توجه رسالة خاصة إلى فلسطين

اتشحت مدرجات ملعب رادس في العاصمة التونسية بألوان علم فلسطين ولافتات دعم خلال مباراة فاز فيها نادي الإفريقي على نادي الأولمبي الباجي بنتيجة 3-1 بالدوري التونسي لكرة القدم.

وقامت جماهير الإفريقي بتصميم "تيفو"، مميز لم تشهده الملاعب العربية من قبل، في لحظة دخول اللاعبين وبداية المباراة.

واحتفى "التيفو" بالمقاومة الفلسطينية، بعدما عرض شخصا ملثما بالكوفية الفلسطينية، بالإضافة إلى الآية الكريمة 214 من سورة البقرة: (أَلَا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ).

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وأشعلت الجماهير الأجواء في الملعب احتجاجا على القصف الإسرائيلي على غزة، معبرة عن تضامنها ودعمها لغزة والشعب الفلسطيني.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

المصدر: "وسائل إعلام تونسية"