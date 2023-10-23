قديروف يكافئ مقاتلا "إماراتيا" بهدية دسمة (صورة)

قدم الرئيس الشيشاني رمضان قديروف هدية للمقاتل من أصل شيشاني حمزة تشيمايف، الذي يمثل دولة الإمارات، لفوزه ببطولة UFC 294 والتي أقيمت في أبوظبي.

ونشر تشيمايف صورة له بجوار سيارة مرسيدس بنز الفئة- G، وأشار أيضا إلى حساب قديروف في الصورة عبر حسابه على "إنستغرام".

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وتغلب حمزة تشيمايف، على النيجيري كامارو عثمان في نزال جمعهما السبت الماضي في أبو ظبي ضمن أمسية "UFC 294" للفنون القتالية.

وجرى النزال ضمن فئة الوزن المتوسط، واستمر على مدار الجولات الثلاث وانتهى بفوز تشيمايف بقرار من الحكام.

وحقق تشيمايف البالغ 29 عاما الفوز الـ13 في نزاله الـ13 ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وبعد النزال ناشد تشيمايف الرئيس الشيشاني السماح له بالذهاب للقتال من أجل فلسطين.

وكشف تشيمايف أنه ليس لديه مشكلة في القتال، وإذا سمح له بالقتال من أجل فلسطين، فسيكون أول من يذهب إلى هناك.

المصدر: RT+instagram/khamzat_chimaev