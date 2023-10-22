الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يهزم ميلان في عقر داره

حقق نادي يوفنتوس فوزا ثمينا على حساب مضيفه ميلان بهدف دون رد، يوم الأحد، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعب خط وسطه مانويل لوكاتيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وأكمل ميلان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40، بعد طرد مدافعه مالك ثياو بالبطاقة الحمراء لعرقلته مهاجم يوفنتوس مويس كين الذي كان في طريقه للانفراد بمرمى "الروسونيري".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد ميلان عند 21 نقطة بالمركز الثاني خلف المتصدر إنتر.

المصدر: RT