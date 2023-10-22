لامين كامارا يسجل هدفا تاريخيا في الدوري الفرنسي

سجل السنغالي لامين كامارا واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ الدوري الفرنسي لكرة القدم وذلك خلال لقاء فريقه ميتز ومضيفه موناكو يوم الأحد ضمن ختام منافسات المرحلة التاسعة من المسابقة.

وأحرز كامارا هدف السبق لميتز في الدقيقة الرابعة، بتسديدة قوية من على بعد 58 مترا لتخادع الكرة حارس مرمى موناكو الذي كان متقدما عن مرماه وتستقر في شباكه.

Le but de l'année signé par Lamine Camara❤️⚽🇸🇳 pic.twitter.com/AFYaGe3nKz — BayeZale⭐ 🙏👌💖🇸🇳⌚ (@CHEIKHSALI0U) October 22, 2023

ولسوء حظ اللاعب السنغالي، فإن فريقه لم يحافظ على تقدمه، حيث استقبلت شباكه هدفين في الدقيقتين 42 و55، من توقيع الروسي ألكسندر غولوفين، ليخسر ميتز المباراة بنتيجة 1-2.

Le but de l'année en Ligue 1 signé Lamine Camara ❓



Le milieu du @FCMetz marque sur une frappe de 57 mètres face à Monaco 😱#ASMFCM | #Ligue1UberEatspic.twitter.com/sxaj3YcZYy — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2023

وهذا الانتصار هو الثالث تواليا لموناكو بعدما كان قد فاز على مارسيليا 3-2 ورينس 3-1 قبل النافذة الدولية.

واستعاد موناكو بذلك صدارة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن نيس الفائز على مارسيليا 1-0 أمس السبت، ونقطتين عن باريس سان جيرمان، حامل اللقب، الذي اكتسح ضيفه ستراسبورغ بثلاثية نظيفة في اليوم ذاته.

المصدر: RT