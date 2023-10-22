مورينيو يسخر من إيقاف الأرجنتيني غوميز بعد سقوطه في اختبار المنشطات

علق مدرب نادي روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، بشكل ساخر على إيقاف الأرجنتيني و بابو غوميز لاعب مونزا بعد ثبوت تعاطيه للمنشطات، وذلك عقب مباراة فريقيهما يوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وتعرض غوميز قبل أيام لعقوبة الإيقاف لمدة عامين على خلفية تعاطيه عقاقير منشطة، وذلك بعد فحص المنشطات الذي خضع له في نوفمبر 2022 عندما كان لاعبا في صفوف إشبيلية الإسباني.

إقرأ المزيد

وبحسب رواية اللاعب الأرجنتيني للأحداث، فإنه شعر بالمرض، مما دفعه لتناول دواء السعال للأطفال دون استشارة مسبقة مع أطباء إشبيلية.

وفي الأسبوع الماضي وقبل صدور قرار إيقافه، صرح غوميز عندما سئل عن المدرب البرتغالي: "جوزيه مورينيو؟ تجمعني به ذكرى واحدة فقط، وهي فوزي بالدوري الأوروبي مع إشبيلية على حسابه" في إشارة إلى تتويج إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما في الموسم الماضي.

وبعد فوز روما على مونزا بهدف دون رد، يوم الأحد، قرر مورينيو الرد على تصريح اللاعب الأرجنتيني حيث قال: "غوميز؟ لم يلعب في نهائي الدوري الأوروبي ضدنا، ولكن في مباراة نصف النهائي ضد يوفنتوس كان على علم بالفعل بالاختبار الإيجابي (للمنشطات)".

وأضاف: "أعاني من بعض السعال، لكن لن أتناول أي شراب أو حبوب، وإلا فقد أعاني من مشكلة في تجاوز كشف المنشطات".

المصدر: talksport