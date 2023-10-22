دورة الياسمين.. البلجيكية ميرتنس تحتفظ بلقبها

احتفظت البلجيكية إيليز ميرتنس، الأحد بلقبها بطلة لدورة الياسمين المفتوحة للتنس (250 نقطة)، في مدينة المنستير بالساحل التونسي، بفوزها على الإيطالية جاسمين باوليني بسهولة 6-3 و6-0.

وكان من المتوقع أن تكون النتيجة متقاربة أكثر مما جاءت عليه كونها جمعت بين المصنفتين الأولى والثانية في البطولة، لكن ميرتنس (27 عاما) التي توجت باللقب العام الماضي على حساب الفرنسية أليز كورنيه 6-2 و6-0، لم تمنح أي فرصة لمنافستها لالتقاط أنفاسها وحسمت الأمور بسهولة.

وحققت ميرتنس، المتوجة بثلاثة ألقاب في فئة الزوجي في البطولات الأربع الكبرى، فوزها الرابع في خمس مواجهات مع باوليني.

كما حافظت ميرتنس على سجلها خاليا من الخسارة في الدورة التونسية حيث رفعت عدد انتصاراتها إلى 10 تواليا.

ونجحت البلجيكية في الدفاع عن أحد ألقابها وذلك للمرة الأولى منذ فوزها بلقب دورة هوبارت الأسترالية عامي 2017 و2018.

واللقب هو الثامن لميرتنس، المصنفة 12 عالميا سابقا، منذ انطلاق مسيرتها الاحترافية عام 2013.

المصدر: أ ف ب