مدافع نادي بولونيا يسجل هدفا نادرا في الدوري الإيطالي بضربة رأس

أحرز مدافع نادي بولونيا، لورينزو دي سيلفيستري، هدفا نادرا في الدوري الإيطالي بضربة رأس، وذلك خلال لقاء فريقه وضيفه فروسينوني يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من "الكالتشيو".

وفي الدقيقة 22، سجل دي سيلفيستري الهدف الثاني لصالح بولونيا، مانحا فريقه التقدم بثنائية، عبر كرة رأسية من خارج منطقة جزاء الخصم من مسافة تزيد عن 16 مترا.

⚽️GOAL | Lorenzo De Silvestri



22’ | Bologna [2] - 0 Frosinone

pic.twitter.com/rya6cTwyRr — Prince (@Prin__ceee) October 22, 2023

وذكر موقع "goal" العالمي، أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها في الدوري الإيطالي هدف بضربة رأس من خارج منطقة الجزاء منذ مباراة ميلان وكالياري في العام 2011.

What a header from De Silvestri 💥#BolognaFrosinonepic.twitter.com/taG4BTK3XM — Lega Serie A (@SerieA_EN) October 22, 2023

CHE GRANDE COLPO DI TESTA DI LORENZO DE SILVESTRI!!!

📽️ @FootColicpic.twitter.com/umq8wxdRY9 — Football Report (@FootballReprt) October 22, 2023

وكان جينارو غاتوزو، مدرب مارسيليا الحالي، آخر لاعب سجل هدفا بالرأس من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإيطالي وذلك خلال لقاء فريقه السابق ميلان وكالياري، في 14 مايو 2011.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة بولونيا وضيفه فروسينوني انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

المصدر: "goal"