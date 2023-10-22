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مدافع نادي بولونيا يسجل هدفا نادرا في الدوري الإيطالي بضربة رأس

الرياضة

مدافع نادي بولونيا يسجل هدفا نادرا في الدوري الإيطالي بضربة رأس
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أحرز مدافع نادي بولونيا، لورينزو دي سيلفيستري، هدفا نادرا في الدوري الإيطالي بضربة رأس، وذلك خلال لقاء فريقه وضيفه فروسينوني يوم الأحد ضمن منافسات الأسبوع التاسع من "الكالتشيو".

وفي الدقيقة 22، سجل دي سيلفيستري الهدف الثاني لصالح بولونيا، مانحا فريقه التقدم بثنائية، عبر كرة رأسية من خارج منطقة جزاء الخصم من مسافة تزيد عن 16 مترا.

وذكر موقع "goal" العالمي، أن هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها في الدوري الإيطالي هدف بضربة رأس من خارج منطقة الجزاء منذ مباراة ميلان وكالياري في العام 2011.

وكان جينارو غاتوزو، مدرب مارسيليا الحالي، آخر لاعب سجل هدفا بالرأس من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإيطالي وذلك خلال لقاء فريقه السابق ميلان وكالياري، في 14 مايو 2011.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة بولونيا وضيفه فروسينوني انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

المصدر: "goal"

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