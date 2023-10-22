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الدوري الروسي.. سبارتاك موسكو يهزم نوفغورود ويصعد للمركز الرابع

الرياضة

الدوري الروسي.. سبارتاك موسكو يهزم نوفغورود ويصعد للمركز الرابع
https://matchtv.ru/
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تغلب نادي سبارتاك موسكو على ضيفه نيجني نوفغورود بهدفين دون رد في مباراة جمعت بينهما يوم الأحد لحساب الجولة الـ12 من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية فريق العاصمة كل من دانيل بروتسيف، وكريستوفر مارتينز في الدقيقتين 41، و"90+7".

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 20 نقطة وارتقى للمركز الرابع، بينما تجمد رصيد نوفغورود عند 17 نقطة في المرتبة الثامنة.

وفي الجولة المقبلة، سيرحل سبارتاك لمواجهة مضيفه فاكيل، بينما يستضيف نوفغورود نادي سوتشي.

المصدر: matchtv

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