طرد مورينيو من مباراة روما ومونزا لقيامه بحركة مثيرة (فيديو)

تعرض المدرب البرتغالي لنادي روما، جوزيه مورينيو للطرد بالبطاقة الحمراء بعدما قام بحركة مستفزة لمدرب نادي مونزا، خلال لقاء فريقيهما يوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وبعد لحظات من تسجيل ستيفان الشعراوي هدف الفوز المتأخر لروما (1-0)، التفت مورينيو إلى مقاعد بدلاء نادي مونزا وسخر من المدرب رافائيل بالادينو بإيماءات مفادها بأنه يتحدث كثيرا ويبكي كثيرا.

🇵🇹 José Mourinho just got sent off for doing this at the opposition bench, minutes after his team got a 90th minute winner.



😅 Vintage José...#ASRoma | #SerieATIMpic.twitter.com/cZ0Q0iakC8 — The Sportsman (@TheSportsman) October 22, 2023

وظهر مورينيو في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وهو يفرك عينه بيده وينظر إلى دكة بدلاء مونزا.

جوزيه مورينيو امام مدرب مونزا بالادينو لا تبكي 😉! pic.twitter.com/5Zx0APrArB — منبر روما (@RomaMnbr) October 22, 2023

وبسبب تلك الحركة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مورينيو، وسيغيب بالتالي المدرب البرتغالي للإيقاف، عن مباراة فريقه روما ضد إنتر المرتقبة الأسبوع المقبل.

المصدر: "ميرور"