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طرد مورينيو من مباراة روما ومونزا لقيامه بحركة مثيرة (فيديو)

الرياضة

طرد مورينيو من مباراة روما ومونزا لقيامه بحركة مثيرة (فيديو)
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تعرض المدرب البرتغالي لنادي روما، جوزيه مورينيو للطرد بالبطاقة الحمراء بعدما قام بحركة مستفزة لمدرب نادي مونزا، خلال لقاء فريقيهما يوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وبعد لحظات من تسجيل ستيفان الشعراوي هدف الفوز المتأخر لروما (1-0)، التفت مورينيو إلى مقاعد بدلاء نادي مونزا وسخر من المدرب رافائيل بالادينو بإيماءات مفادها بأنه يتحدث كثيرا ويبكي كثيرا.

وظهر مورينيو في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وهو يفرك عينه بيده وينظر إلى دكة بدلاء مونزا.

وبسبب تلك الحركة، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مورينيو، وسيغيب بالتالي المدرب البرتغالي للإيقاف، عن مباراة فريقه روما ضد إنتر المرتقبة الأسبوع المقبل.

المصدر: "ميرور"

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