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شاهد.. الجزائري سعيود يسجل هدفا على طريقة مارادونا في الدوري السعودي

الرياضة

شاهد.. الجزائري سعيود يسجل هدفا على طريقة مارادونا في الدوري السعودي
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أحرز الجزائري أمير سعيود، هدفا عالميا على طريقة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وذلك خلال لقاء فريقه الرائد ضد الحزم، أمس السبت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سعيود هدفين في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-4، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بطريقة مميزة للغاية وعلى طريقة مارادونا، حيث راوغ النجم الجزائري لاعبي نادي الحزم ببراعة واحدا تلو الآخر وأسقط عددا منهم على الأرض، وعند دخوله لمنطقة الجزاء سدد الكرة بيسراه لتستقر على يمين الحارس.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ما قام به مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

المصدر: RT

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