شاهد.. الجزائري سعيود يسجل هدفا على طريقة مارادونا في الدوري السعودي

أحرز الجزائري أمير سعيود، هدفا عالميا على طريقة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وذلك خلال لقاء فريقه الرائد ضد الحزم، أمس السبت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل سعيود هدفين في المباراة التي خسرها فريقه بنتيجة 3-4، وجاء هدفه الثاني في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بطريقة مميزة للغاية وعلى طريقة مارادونا، حيث راوغ النجم الجزائري لاعبي نادي الحزم ببراعة واحدا تلو الآخر وأسقط عددا منهم على الأرض، وعند دخوله لمنطقة الجزاء سدد الكرة بيسراه لتستقر على يمين الحارس.

هل هدف أمير سعيود الأجمل هذا الموسم في دوري روشن؟ 🤔 pic.twitter.com/arJAdyyezP — كورة شو | KOORA SHOW (@koorashow_ar) October 22, 2023

شاهد هدف امير سعيود الرااااائع كاملا مع الاعادات pic.twitter.com/5cpwYfPCXG — الاهداف الرياضية (@ggo_l2) October 21, 2023

أمير سعيود

Qui termine son match avec 2 But et une Passe D pic.twitter.com/yVYulXZXjU — Vod Dz (@VodDz37033) October 21, 2023

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان ما قام به مارادونا، عندما أحرز هدفه الشهير في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال 1986، بعد أن توغل من منتصف الملعب مراوغا كل من قابله من المدافعين.

المصدر: RT