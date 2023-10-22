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ميسي ينهي موسمه مع إنتر ميامي بالخسارة

الرياضة

ميسي ينهي موسمه مع إنتر ميامي بالخسارة
AP
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أنهى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، موسمه مع إنتر ميامي، بالخسارة أمام شارلوت بهدف دون رد، فجر اليوم الأحد بالجولة الختامية من عمر مسابقة الدوري الأمريكي.

وسجل الكولومبي كيرون فارغاس، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى وصلت له، ليراوغ مدافع إنتر ميامي ويسدد الكرة على يسار حارس المرمى.

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وكانت هذه المباراة تحصيل حاصل لإنتر ميامي بعدما فشل الفريق في بلوغ التصفيات النهائية للدوري الأمريكي.

وبذلك، ينهي إنتر ميامي موسمه في المركز الـ14 "قبل الأخير" في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 34 نقطة.

وسيحصل ميسي وفريقه على إجازة مدتها أسبوع، قبل خوض الجولة الاستعراضية في الصين، بعدما أعلن "البرغوث" استمراره مع إنتر ميامي وعدم رغبته في الرحيل ولو على سبيل الإعارة إلى الدوري السعودي أو العودة إلى برشلونة.

المصدر: وكالات

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