المقاتل "الإماراتي" تشيمايف يتقدم بطلب للرئيس الشيشاني بعد فوزه على كامارو (فيديو)

تغلب المقاتل من أصل شيشاني حمزة تشيمايف، الذي يمثل دولة الإمارات، على النيجيري كامارو عثمان في نزال جمعهما ليلة السبت في أبو ظبي ضمن أمسية "UFC 294" للفنون القتالية.

وجرى النزال ضمن فئة الوزن المتوسط، واستمر على مدار الجولات الثلاث وانتهى بفوز تشيمايف بقرار من الحكام.

وحقق تشيمايف البالغ من العمر 29 عاما الفوز الـ13 في نزاله الـ13 ولم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن.

وبعد النزال، ناشد تشيمايف الرئيس الشيشاني رمضان قديروف السماح له بالذهاب للقتال من أجل فلسطين.

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев после победы в поединке в Абу-Даби обратился к Рамзану Кадырову, попросив его разрешить отправиться убивать в Палестину.



Согласно переводу 1ADAT, Чимаев назвал Кадырова падишахом, сообщил, что принес ему присягу, и заявил, что воспитан не… pic.twitter.com/WbSuK9PsOZ — SOTA (@sotaproject) October 21, 2023

Khamzat Chimaev (UFC) 🇷🇺🇵🇸 "Give me a rifle and let me go to Palestine… Wallahi i havent been raised to be in here wearing shorts"

pic.twitter.com/iNsRNfmPeF — Mencho (@MilitaryEye) October 22, 2023

وكشف تشيمايف أنه ليس لديه مشكلة في القتال، وإذا سمح له بالقتال من أجل فلسطين، فسيكون أول من يذهب إلى هناك.

المصدر: news.ru + RT