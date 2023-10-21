حسين لبيب رئيسا جديدا للزمالك المصري

فاز حسين لبيب برئاسة نادي الزمالك المصري لفترة مدتها أربعة أعوام، في الانتخابات التي أجريت مساء أمس الجمعة، واكتسحتها بالكامل القائمة الموحدة بقيادة لبيب.

وحسم لبيب مقعد الرئيس، بعدما حصل على 15229 صوتا.

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالي:

الرئيس: حسين لبيب

نائب الرئيس: هشام نصر

منصب أمين الصندوق: حسام المندوه.

فوق السن: أحمد سليمان

تحت السن: نيرة الأحمر، وأحمد خالد حسانين، ورامي نصوحي.

الأعضاء: هاني ترزي، وحسين السيد، وعمرو علي أدهم، ومحمد طارق، وهاني شكري.

ووجه لبيب بعد انتخابه رئيسا جديدا للزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأبيض، وقال في تصريحات صحفية: "يوم الانتخابات كان جميلا وأعضاء الجمعية العمومية أدوا بنجاح ونحن مطالبون بتحقيق ما أعلناه ونكون سببا في فرح جماهير الزمالك".

وأكمل: "أود أن أقول لجماهير نادي الزمالك، انتظروا ونعدكم بتحقيق جميع الأمور التي ستسعدكم ونعيد الزمالك لأمجاده".

المصدر: وكالات