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نجم الهلال السعودي يشتبك مع مدربه بعد استبداله في لقاء الخليج (فيديو)

الرياضة

نجم الهلال السعودي يشتبك مع مدربه بعد استبداله في لقاء الخليج (فيديو)
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عبر نجم الهلال، البرازيلي ميشائيل ديلغادو، عن غضبه الشديد من مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، بعد استبداله خلال مباراة فريقه ضد الخليج في دوري روشن السعودي لكرة القدم أمس الجمعة.

فعند الدقيقة 90، قرر جيسوس، استبدال ميشائيل بزميله عبد الله الحمدان، لينفعل اللاعب البرازيلي غضبا، إذ ظهر وهو يرمي زجاجة مياه بقوة على الأرض أثناء تواجده على دكة البدلاء ليذهب إليه المدرب جيسوس، وتحدث مشادة بينهما.

وشوهد ميشائيل وهو يغادر الملعب قبل نهاية المباراة.

وانتهت المواجهة بفوز الهلال بهدف دون رد من توقيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 30.

وعزز الهلال بذلك صدارته لترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه التعاون، في حين توقف رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الـ12.

المصدر: RT

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