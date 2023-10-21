نجم الهلال السعودي يشتبك مع مدربه بعد استبداله في لقاء الخليج (فيديو)

عبر نجم الهلال، البرازيلي ميشائيل ديلغادو، عن غضبه الشديد من مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، بعد استبداله خلال مباراة فريقه ضد الخليج في دوري روشن السعودي لكرة القدم أمس الجمعة.

فعند الدقيقة 90، قرر جيسوس، استبدال ميشائيل بزميله عبد الله الحمدان، لينفعل اللاعب البرازيلي غضبا، إذ ظهر وهو يرمي زجاجة مياه بقوة على الأرض أثناء تواجده على دكة البدلاء ليذهب إليه المدرب جيسوس، وتحدث مشادة بينهما.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨

وقسم بالله لو ماهو طبيب النادي اللي وقف بينهم يا ميشاييل هذا كان بيجيه كف ماشي 200 من جيسوس.😂😂 pic.twitter.com/oNgMdHUDVE — 🎙️أبو فرح :✍🏻 (@hnnh12) October 20, 2023

اكيد خوسيس يب يكرر ظرب ميشائيل من كان في البرازيل pic.twitter.com/tjY9Wr0jHd — مسفربن يحي القحطاني (@mesferalqahta13) October 20, 2023

وشوهد ميشائيل وهو يغادر الملعب قبل نهاية المباراة.

وانتهت المواجهة بفوز الهلال بهدف دون رد من توقيع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 30.

ميشائيل بعد تبديله من قبل خيسوس

ومغادرته الملعب قبل نهاية المباراة pic.twitter.com/gt5gUPOQKK — صحيفة المجلس الرياضي (@almajlisR) October 21, 2023

وعزز الهلال بذلك صدارته لترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه التعاون، في حين توقف رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الـ12.

المصدر: RT