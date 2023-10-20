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في غياب نيمار.. الهلال ينتزع فوزا ثمينا من الخليج (فيديو)

الرياضة

في غياب نيمار.. الهلال ينتزع فوزا ثمينا من الخليج (فيديو)
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اقتنص الهلال فوزا صعبا وثمينا من ضيفه الخليج بهدف دون رد يوم الجمعة ضمن الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين، في مباراة شهدت غياب نجم الهلال، البرازيلي نيمار بسبب الإصابة.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز لمهاجمة الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

وعزز الهلال بذلك صدارته لترتيب الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه التعاون، في حين توقف رصيد الخليج عند تسع نقاط في المركز الـ12.

وقبل مواجهة الخليج، تلقى الفريق الهلالي ضربة موجعة بعد تأكد غياب نيمار لفترة طويلة عن الملاعب إثر تعرضه لإصابة قوية عبارة عن قطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي الأربعاء الماضي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

المصدر: RT

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