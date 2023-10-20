كلوب يعلن خضوع نجم ليفربول لجراحة في الكتف وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن الظهير الأيسر لفريقه، الدولي أندي روبرتسون سيخضع لعملية جراحية في الكتف على خلفية إصابته مع منتخب بلاده اسكتلندا.

وغادر روبرتسون، الذي يعد من أبرز نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، معسكر منتخب اسكتلندا بعد إصابة في كتفه خلال الهزيمة 0-2 أمام إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 الأسبوع الماضي.

وفي المؤتمر الصحفي المكرس لمواجهة ليفربول وضيفه إيفرتون المقررة غدا السبت لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي، رجح كلوب إجراء جراحة لروبرتسون بقوله: "كانت هناك فرصة ضئيلة لمحاولة الاستغناء عن العملية. ولكن بعد التحدث إلى جميع الخبراء، يبدو أن الجراحة ستكون أفضل شيء، خاصة على المدى الطويل بالتأكيد. وهذا يعني أنه سيغيب لفترة طويلة".

Jürgen Klopp has confirmed Andy Robertson is set to undergo surgery on his shoulder and is facing a lengthy spell on the sidelines.



Click for the full #LIVEVE injury update ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) October 20, 2023

وأضاف المدرب الألماني: "لا أعرف كم من الوقت (سيحتاج روبرتسون للعودة)، لكن جراحة الكتف ليست عملية سهلة. من تجربتي، يمكنك التدرب بسرعة كبيرة مرة أخرى ولكن ليس بالكرة لأنه يجب عليك توخي الحذر خاصة مع الاحتكاكات".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وأرسنال المتصدرين، ونقطة واحدة عن حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

المصدر: وكالات