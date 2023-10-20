مباراة تكريمية لميسي في "كامب نو"

أكد المدير الرياضي لنادي برشلونة، البرتغالي ديكو، أن ناديه مصمم على إقامة مباراة تكريمية لأسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أمضى مسيرة مظفرة في صفوف الفريق الكتالوني.

وقال ديكو في تصريحات نقلتها صحيفة "لانس" البرازيلية: "سيبقى ميسي المثال الأكبر في تاريخ نادي برشلونة، على الأرجح أمام ( ثنائي برشلونة السابق) يوهان كرويف و(المهاجم البرازيلي السابق) رونالدو. ستكون هناك مباراة وداعية بالتأكيد، ربما في الملعب الجديد (كامب نو) عندما يصبح جاهزا".

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وأضاف "لا ندري متى سيخوض هذه المباراة لكن بالتأكيد ستكون هناك مباراة".

وتابع "آمل أن يستمر (ميسي) في اللعب لسنوات عدة، لأن كل الذين يحبونه ويحبون كرة القدم هم سعداء لرؤيته سعيدا".

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أشارت في مارس الماضي إلى أن برشلونة يفكر في تكريم أسطورته خلال احتفالات 125 عاما على تأسيس النادي والذي يصادف العام المقبل.

وأمضى ميسي (36 عاما)، معظم فترات مسيرته في صفوف النادي الكتالوني وخاض في صفوفه 778 مباراة سجل خلالها 672 هدفا وأحرز لقب بطل الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات وكأس إسبانيا 7 مرات.

وغادر ميسي في صيف 2021، برشلونة مكرها بسبب مشاكل النادي المادية من دون أن تسنح الفرصة لتوديع جماهير النادي وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وخاض في صفوفه موسمين ومنه الى إنتر ميامي الأمريكي.

يذكر أن ملعب "كامب نو"، يشهد حاليا عملية ترميم كبيرة حيث سترتفع سعته من 90 ألف متفرج إلى 105 آلاف على أن تنتهي الأعمال فيه بشكل نهائي عام 2026.

المصدر: وكالات