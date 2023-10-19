المغربي أمرابط يمنح تين هاغ دفعة معنوية قبيل مواجهة مان يونايتد وشيفيلد

عاد لاعبو مانشستر يونايتد إلى التدريبات يوم الخميس، وذلك عقب نهاية التوقف الدولي، حيث يسعى "الشياطين الحمر" للبناء على الانتصار الأخير أمام برينتفورد (2-1) بالدوري الإنجليزي.

وتواجد في التدريبات الوافد الجديد لاعب الوسط الدولي المغربي سفيان أمرابط، بعدما غاب بسبب الإصابة عن مباراتي منتخب بلاده أمام ليبيريا وكوت ديفوار، إضافة إلى الإسباني سيرجيو ريجيلون الذي غاب عن آخر 4 مواجهات ليونايتد.

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وتمثل عودة الثنائي أنباء سارة للمدرب الهولندي لمانشستر يونايتد إريك تين هاغ، والذي يستعد لمواجهة شيفيلد يونايتد بعد غد السبت في الجولة التاسعة من الدوري.

في المقابل، غاب عن تدريبات مان يونايتد، الدولي البرازيلي كاسيميرو الذي بقي في بلاده للتعافي مما وصف بأنها "مشكلة صغيرة" أثناء مشاركته مع منتخب "السامبا" في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ضد منتخبي فنزويلا وأوروغواي.

ومن المنتظر أن يعود كاسيميرو إلى تدريبات الفريق الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه سيغيب أيضا عن مواجهة كوبنهاغن الثلاثاء المقبل في دوري الأبطال بسبب الإيقاف.

المصدر: وكالات