مانشستر يونايتد يعلن غياب كاسيميرو عن لقاء شيفيلد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، يوم الخميس، غياب لاعب خط وسطه البرازيلي كاسيميرو، عن مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد المقررة بعد غد السبت، بداعي الإصابة.

وبقي الدولي البرازيلي في بلاده للتعافي مما وصف بأنها "مشكلة صغيرة" أثناء مشاركته مع منتخب "السامبا" في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ضد منتخبي فنزويلا وأوروغواي.

وقال مان يونايتد، إن قرار كاسيميرو البقاء في البرازيل استند إلى نصيحة النادي من أجل "التعافي في أسرع وقت ممكن".

وأوضح مان يونايتد أن كاسيميرو، الذي لن يشارك في المباراة أمام كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بسبب الإيقاف، سيعود إلى مركز تدريب النادي مطلع الأسبوع المقبل.

وعانى كاسيميرو من بداية صعبة هذا الموسم، وطرد بعد تسببه في ركلة جزاء بمباراة مانشستر أمام غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا بداية الشهر الحالي، والتي خسر فيها "الشياطين الحمر" بنتيجة 3-2.

كما تم استبدل كاسيميرو في الشوط الأول من المباراة التالية التي فاز فيها مان يونايتد على برينتفورد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، وذلك بعد أن سبب خطأه بتسجيل الفريق الخصم لهدف.

المصدر: وكالات