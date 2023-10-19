اقتصرت على شوط واحد.. "اليويفا" يحتسب نتيجة التعادل في لقاء بلجيكا والسويد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن لقاء بلجيكا والسويد الذي توقف الاثنين الماضي بين شوطي المباراة والنتيجة 1-1 بسبب الهجوم الذي وقع في بروكسيل وأدى إلى مقتل شخصين، لن تتم إعادته.

وأشار "اليويفا" إلى أنه وفقا لرغبة الاتحادين البلجيكي والسويدي، فالنتيجة 1-1 هي "نهائية" و"يمنح كل فريق نقطة واحدة" في تصنيف المجموعة السادسة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:



Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.



No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.



Maccabi Haifa withdraw from #UYL.



Full details: ⬇️ — UEFA (@UEFA) October 19, 2023

وعلق الاتحاد البلجيكي عن هذا القرار قائلا: "قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يضع نهاية قطعية للمباراة، لكننا لن ننسى الضحايا أبدا. قلوبنا مع عائلاتهم، وكذلك اللاعبين والموظفين وجماهير المنتخب الوطني السويدي".

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وبدوره، علق الاتحاد السويدي "يسعدنا أن نعلم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخذ قراره وأنه يتماشى مع ما أراده الاتحادان".

وكان القرار أقل تعقيدا مما كان يمكن أن يكون عليه حيث ضمنت بلجيكا بالفعل التأهل بينما لم تتمكن السويد من الوصول إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وكانت وسائل إعلام بلجيكية، قالت إن الشرطة أصابت بالرصاص الثلاثاء الماضي رجلا تونسيا يبلغ من العمر 45 عاما يشتبه في أنه قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل مساء الاثنين بالتزامن مع إقامة مباراة بلجيكا والسويد، مضيفة أنه توفي في المستشفى متأثرا بجراحه.

المصدر: وكالات