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"اليويفا" يعلق كل مبارياته في إسرائيل "حتى إشعار آخر"

الرياضة

Globallookpress
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم الخميس، تعليق إقامة أي مباراة ينظمها في إسرائيل "حتى إشعار آخر"، على خلفية الحرب الدائرة بين الدولة العبرية وحركة حماس الفلسطينية.

وأوضح "اليويفا" في بيان أنه "بعد تقييم شامل للوضع الحالي للسلامة والأمن في أنحاء إسرائيل، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم إقامة أي مباريات تنافسية ليويفا في إسرائيل حتى إشعار آخر".

ودعا "اليويفا" الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وأنديته المشاركة في المسابقات الأوروبية، على غرار مكابي حيفا ومكابي تل أبيب، إلى "اقتراح أماكن/ملاعب أخرى (...) خارج إسرائيل لمبارياتهم البيتية، طالما أن هذا القرار لا يزال ساري المفعول".

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وقد أجلت بالفعل مباراة ضمن "يوروبا ليغ" في المجموعة الثامنة بين فياريال الإسباني ومكابي حيفا التي كانت مقررة الخميس المقبل، إلى السادس من ديسمبر، وكذلك مباراة في "كونفرنس ليغ" بين مكابي تل أبيب وزوريا لوغانسك المقررة في الموعد نفسه حتى 25 نوفمبر.

المصدر: أ ف ب

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