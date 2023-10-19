مبابي يعثر على "نسخة كاميرونية" لرونالدو (فيديو)

شبه نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، طريقة لعب والده ويلفريد وتسجيله للأهداف، بأسلوب "الظاهرة" رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية.

وأعاد مبابي عبر حسابه على منصة "إكس"، نشر فيديو لهدف أحرزه والده، صاحب الأصول الكاميرونية، في مباراة خيرية وأرفقه بتعليق "نسختك الكاميرونية جاهزة"، وأشار إلى الحساب الرسمي للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو.

يذكر أن مبابي له جذور كاميرونية من جهة والده وجزائرية من جهة والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري لكنه اختار تمثيل فرنسا، منتخب البلد الذي ترعرع فيه ونشأ فيه.

المصدر: RT