مبابي يعثر على "نسخة كاميرونية" لرونالدو (فيديو)
Globallookpress
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شبه نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، طريقة لعب والده ويلفريد وتسجيله للأهداف، بأسلوب "الظاهرة" رونالدو أسطورة الكرة البرازيلية.
وأعاد مبابي عبر حسابه على منصة "إكس"، نشر فيديو لهدف أحرزه والده، صاحب الأصول الكاميرونية، في مباراة خيرية وأرفقه بتعليق "نسختك الكاميرونية جاهزة"، وأشار إلى الحساب الرسمي للمهاجم البرازيلي السابق رونالدو.
Ta version camerounaise est prête…😂🇨🇲 @Ronaldohttps://t.co/FimO95k9rE— Kylian Mbappé (@KMbappe) October 18, 2023
يذكر أن مبابي له جذور كاميرونية من جهة والده وجزائرية من جهة والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري لكنه اختار تمثيل فرنسا، منتخب البلد الذي ترعرع فيه ونشأ فيه.
المصدر: RT