بطل مصري مشهور يبكي على الهواء بسبب فلسطين و"موقف العرب المتخاذل"

دخل بطل كمال الأجسام المصري والفائز بلقب مستر أولمبيا مرتين، ممدوح السبيعي والشهير بلقب "بيغ رامي" في نوبة بكاء شديدة تأثرا لما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حرب إبادة.

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وظهر بيغ رامي في مقطع فيديو عبر البث المباشر مع أحد أصدقائه، معبرا عن حزنه وتضامنه الكامل مع فلسطين وغزة، مستنكرا حالة الهوان التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية، مهاجما الخذلان العربي لأهل غزة.

وقال بيغ رامي وهو يذرف الدموع إن: "أسوأ إحساس اللي الواحد حاسس فيه إنه حاسس إنه جزء من الخيانة، وإنه حاسس إنه خنجر من الخناجر اللي بتتقتل بيها أولادنا".

وأضاف أنه احيانا يفكر لماذا لم يخلقه الله في دولة بعيدة عن فلسطين حتى لا يشعر بالذنب، مضيفا "كان الله في عون الناس اللي هناك".

وأوضح بيغ رامي"أنه يبكي من القهر، داعيا الله ان يكفي الجميع شر القهر، مشبها من يقيمون في غزة ويواجهون العدوان بأنهم هم "الناس الحقيقية"، وليسوا كالآخرين الذين لم يأذن لهم الله بأن يصبحوا حقيقيين، وفق قوله.

ووجه رسالة لمن يعتقد أنه بعيد عما يحدث في غزة، موضحا أن الدور قادم عليه وعلى أبنائه، واصفا من يعتقد ذلك بأنه جاهل.

وأكد على أن إسرائيل منذ أن احتلت: "أرضنا واحنا لا عارفين نعيش ولا عارفين ناكل ولا نشرب حتى في أماكنا البعيدة".

وأضاف: "إحنا لما فرطنا بقينا اهون عليهم من أي حاجة في الشارع"، مضيفا: "التفريط آخره اللي احنا فيه وحالنا يرثى له".

المصدر: RT