ميسي ينهي الجدل بشأن إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة إلى الهلال السعودي!

أنهى نجم إنتر ميامي الأمريكي، الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل بشأن الأنباء التي ربطته بالانتقال على سبيل الإعارة إلى الهلال السعودي أو إلى أي فريق آخر في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وضم إنتر ميامي ميسي، البالغ من العمر 36 عاما، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بعقد يمتد حتى العام 2025، بعد صراع شرس مع الهلال، قبل أن يعود اسم اللاعب الأرجنتيني للارتباط بالأندية السعودية مجددا خلال الأيام الماضية، حيث أفادت تقارير صحافية برغبة أندية الدوري السعوي في استعارة "البرغوث" الأرجنتيني، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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وزاد ارتباط اسم "ليو" بالانتقال إلى الملاعب السعودية، وخاصة إلى الهلال، بعد فشل إنتر ميامي، في التأهل إلى التصفيات النهائية للمنافسة على لقب الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى الاشتباه بإصابة البرازيلي نيمار، جناح الهلال، بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة.

وعند نهاية مباريات إنتر في الدوري الأمريكي لهذا الموسم نهاية الشهر الحالي، سيعيش الفريق فترة فراغ لعدة أسابيع لا تتخللها أي مباريات رسمية، حتى فبراير المقبل عندما يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

ولكن ميسي أغلق في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN"، الباب أمام الانتقال إلى الهلال أو أي فريق سعودي أو أوروبي آخر، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأكد ميسي استمراره مع الفريق الأمريكي، قائلا: "سألعب باقي مباريات الموسم الحالي مع إنتر ميامي حتى بعد فقدان الأمل بالمنافسة على لقب الدوري لكي أصل إلى الأرجنتين في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر القادم، وأنا بكامل جاهزيتي".

وكشف ميسي أنه بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، سيسافر مع أسرته إلى الأرجنتين لقضاء فترة إجازة طويلة.

وأضاف: "لأول مرة منذ سنوات عديدة، سأكون قادرا على قضاء فترة إجازة طويلة مع أسرتي.. سأستمتع بوقتي في الأرجنتين، قبل العودة إلى ممارسة كرة القدم مجددا".

وأوضح ميسي في ختام تصريحاته، أنه سيعود إلى تدريبات نادي إنتر ميامي، في يناير 2024 للاستعداد مع الفريق الأول لكرة القدم، للموسم الرياضي الجديد في أمريكا.

المصدر: goal.com