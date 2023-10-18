كرة السلة.. إجراءات أمنية مشددة لمباراة فالنسيا ومكابي تل أبيب

أعلنت السلطات الإسبانية أنه سيتم نشر نحو 700 شرطي مساء الأربعاء لمواكبة لقاء فالنسيا وضيفه مكابي تل أبيب في بطولة أندية أوروبا لكرة السلة في ظل تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال نادي فالنسيا، إنه بعد إعلان السلطات أن المباراة "عالية الخطورة"، سيتم تعزيز "وجود أفراد الأمن والشرطة" و"سيخضع المشاركون لإجراءات أمنية أكثر شمولا".

وأوضحت محافظة فالنسيا، بيلار بيرنابيه، خلال مؤتمر صحفي "لقد أنشأنا غرفة عمليات سيعمل فيها أكثر من 700 فرد من الشرطة الوطنية، بالزي الرسمي والملابس المدنية".

وأضافت بيرنابيه "أود أيضا أن أطلب من المشجعين التحلي بالقليل من الصبر، لأن الوصول سيكون أكثر صعوبة هذه المرة".

وتقام المباراة وسط مخاوف من وقوع هجمات في أوروبا بسبب الحرب الفلسطينية -الإسرائيلية التي اندلعت شرارتها في السابع من أكتوبر الحالي بعد إطلاق حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

إقرأ المزيد

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل منذ بداية الحرب حسب الجيش الإسرائيلي.

في المقابل، قتل 3478 شخصا في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين الفلسطينيين، وفقا للسلطات المحلية.

المصدر: وكالات