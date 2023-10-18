أفضل الهدافين الدوليين.. ميسي يقترب من الوصيف علي دائي و رونالدو يغرد منفردا في الصدارة

رفع ليونيل ميسي رصيد أهدافه الدولية إلى 106 أهداف ليقترب من وصافة قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وذلك بعدما سجل هدفي فوز الأرجنتين على بيرو (2-0) الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.

وافتتح ابن الـ36 عاما التسجيل بعد نحو نصف ساعة بتسديدة جميلة وذكية، ثم أضاف الثاني من داخل المنطقة بعد عشر دقائق إثر عمل جيد من لاعب الوسط إنسو فرنانديس، ليمنح منتخب بلاده فوزا ثمينا على بيرو.

1. Cristiano Ronaldo 🇵🇹 127

2. Ali Daei 🇮🇷 109

3. Lionel Messi 🇦🇷 105

4. Sunil Chhetri 🇮🇳 93

5. Mokhtar Dahari 🇲🇾 89

6. Ferenc Puskas 🇭🇺 84

7. Ali Mabkhout 🇦🇪 81

8. Robert Lewandowski 🇵🇱 81

9. Godfrey Chitalu 🇿🇲 79

10. Neymar 🇧🇷 79

11. Romelu Lukaku 🇧🇪 78 — Only Stats (@TheGoatStats) October 18, 2023

#SeleccionArgentina 🇦🇷



⚽️ ¡¡¡GOOOOL!!! de Lionel Messi con!un latigazo letal.



📊 Es el gol 106 de la Pulga en 178 partidos en la albiceleste.



Perú 🇵🇪 0-2 🇦🇷 Argentina



pic.twitter.com/N7N5shEWOf — Tano Maríngolo 🎓 (@TanoMaringolo) October 18, 2023

ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، رصيده الدولي مع منتخب الأرجنتين إلى 106 أهداف في 178 مباراة، ليحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين الدوليين، وبات على بعد ثلاثة أهداف فقط من الإيراني المعتزل علي دائي صاحب مركز الوصافة.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (38 años): cuatro goles en la doble fecha de Eliminatorias. 1º goleador histórico a nivel de selecciones (127).



🇦🇷 Lionel Messi (36 años): dos goles en la doble fecha de Eliminatorias. 3º goleador histórico a nivel de selecciones (106).



👽 De otro planeta. pic.twitter.com/yT2R7MXG7v — Samuel Vargas (@SVargasOK) October 18, 2023

ويغرد البرتغالي كريستيانو رونالدو منفردا في صدارة القائمة برصيد 127 هدفا.

ويحلق منتخب الأرجنتين في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة لتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، مع 12 نقطة، مقابل 7 للأوروغواي التي أصبحت ثانية بفارق الأهداف عن البرازيل وفنزويلا.

المصدر: RT