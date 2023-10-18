حركة "غريبة" لمساعد مدرب مالي في لقاء السعودية تثير جدلا واسعا (فيديو)

أثار مساعد مدرب منتخب مالي لكرة القدم خلال مواجهة السعودية "الودية" أمس الثلاثاء جدلا واسعا على مواقع التواصل، بحركة وصفت بـ"الغريبة" للاعتراض على قرارات الحكم.

وظهر مساعد مدرب مالي في مقطع فيديو وهو يعترض بشدة على قرار الحكم، باحتساب هدف منتخب السعودية الذي سجله سالم الدوسري في الدقيقة 58، بداعي وجود تسلل، فقام الحكم بطرده.

🚨 مساعد مدرب مالي يتهم الحكم بالرشوة.



⚠️ مباراة ودية 😅pic.twitter.com/Lqb94fnSlI — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) October 17, 2023

وعند مغادرة المدرب المالي لأرض الملعب، أشار للحكم بيده، إذ بدا وكأنه يتهمه بـ"الرشوة".

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مساعد مدرب مالي بعد أن تم طرده ضد السعودية يتهم الحكم بالحصول على الرشوة!!!!!!



خبل ذا كيف رشوة في ودية 😅😂😂#السعوديه_مالي



pic.twitter.com/y2mqxQgXNH — Saeed ALHujili (@saeed3373) October 17, 2023

واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام المدرب المالي للحكم بالحصول على الرشوة لترجيح كفة منتخب على آخر في مباراة ودية لن تكون لنتيجتها أي أهمية بقدر ما أن المباراة ستكشف عيوب كل منتخب والتي يجب تداركها قبل خوض المباريات الرسمية.

يذكر أن المباراة انتهت بتلقي السعودية لخسارة قاسية على يد مالي بنتيجة 1-3.

المصدر: RT