تصفيات أمم إفريقيا.. المغرب ينهي مشواره بفوز كبير على ليبيريا

أنهى منتخب المغرب مشواره في تصفيات كأس إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، بفوز كبير على ضيفه الليبيري 3-0 الثلاثاء لحساب الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الـ11.

وكانت المباراة مقررة في التاسع من سبتمبر الماضي، لكنها أرجئت بسبب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب وتسبب بمقتل ثلاثة آلاف شخص.

وكان المغرب قد ضمن تأهله إلى النهائيات القارية قبل تأجيل اللقاء بعدما حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، بفوزين على جنوب إفريقيا 2-1 وليبيريا 2-0 وخسارة على أرض جنوب إفريقيا 1-2، في مجموعة شاركت فيها ثلاثة منتخبات بدلا من أربعة بعد استبعاد زمبابوي.

وبفوزه الثالث الذي تحقق بفضل أهداف أمين حارث (3+45)، وأيوب الكعبي (59 من ركلة جزاء)، وأمين عدلي (89)، أنهى المغرب المجموعة في الصدارة بتسع نقاط وبفارق اثنتين عن جنوب إفريقيا التي تأهلت أيضا إلى النهائيات القارية بحلولها في مركز الوصافة، فيما بقي رصيد ليبيريا عند نقطة واحدة.

المغرب vs ليبيريا 🇲🇦💪 pic.twitter.com/veFAqhW46b — Fati Bek (@FatiBek1) October 17, 2023

وسحبت قرعة النهائيات القارية حيث يلعب المغرب الذي بات في نهاية 2022 أول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، في المجموعة السادسة بجانب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزامبيا، وتانزانيا، فيما تلعب جنوب إفريقيا في المجموعة الخامسة بجانب مالي وتونس وناميبيا.

وتقام نهائيات كأس أمم إفريقيا بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

المصدر: وكالات