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بذكريات هدفه التاريخي ضد الأرجنتين.. الدوسري يهز شباك مالي بهدف عالمي والسعودية تسقط بثلاثية (فيديو)

الرياضة

بذكريات هدفه التاريخي ضد الأرجنتين.. الدوسري يهز شباك مالي بهدف عالمي والسعودية تسقط بثلاثية (فيديو)
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تلقى منتخب السعودية خسارته الودية الثالثة منذ تسلم روبرتو مانشيني المهام الفنية، وجاءت على يد مالي 1-3 يوم الثلاثاء في مباراة شهدت تسجيل النجم السعودي سالم الدوسري هدفا عالميا.

وسجل موسى دومبيا، وهماري تراوري، ولاسين سينايكو أهداف مالي في الدقائق 14، و42، و71 تواليا، فيما أحرز هدف "الأخضر" سالم الدوسري (58).

وسجل الدوسري هدفه بطريقة رائعة، حيث قام بحركة فنية مميزة تخطى بها مدافعا ماليا قبل أن يطلق كرة صاروخية في الزاوية العليا للمرمى.

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان، ذكريات الهدف التاريخي الذي سجله الدوسري في مرمى الأرجنتين في مونديال قطر 2022، والذي قاد السعودية لفوز تاريخي على رفاق ليونيل ميسي بنتيجة 2-1.

وتعد الخسارة أمام مالي هي الثالثة للسعودية تحت قيادة مدربه الإيطالي مانشيني.

وخاضت السعودية تحت إشراف مانشيني، مدرب إيطاليا السابق، أربع مباريات ودية، خسرت منها ثلاث أمام كوستاريكا 1-3، كوريا الجنوبية 0-1 في مدينة نيوكاسل الإنجليزية في سبتمبر الماضي، ومالي 1-3، فيما تعادلت بشق النفس مع نيجيريا 2-2.

ويستعد المنتخب السعودي لتصفيات مونديال 2026، حيث يواجه باكستان والأردن في نوفمبر المقبل، قبل مشاركته في كأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير القادم.

وتلعب السعودية في المجموعة السادسة في كأس آسيا، إلى جانب منتخبات تايلاند وقيرغيزستان وسلطنة عمان، آملة في إحراز لقبها الرابع بعد 1984 و1988 و1996.

المصدر: وكالات

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