الاتحاد الإيطالي يوقف لاعب يوفنتوس فاجولي بسبب المراهنات الرياضية

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لاعب وسط يوفنتوس الدولي الشاب نيكولو فاجولي لمدة سبعة أشهر، وذلك على خلفية المراهنات الرياضية على منصات سرية.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان يوم الثلاثاء، إنه أوقف فاجولي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاما بالذنب والتفاوض على صفقة أدت إلى تخفيض العقوبة.

وأفاد الاتحاد الإيطالي بأن عقوبة فاجولي كانت رسميا 12 شهرا، لكن تم حسم خمسة منها على أن تستخدم في "خطة علاج" من الإدمان على القمار.

وحذر الاتحاد المحلي للعبة من أنه سينهي صفقة الإقرار بالذنب التي حصل عليها فاجولي وسيصبح عرضة لمزيد من الإجراءات التأديبية إذا لم يلتزم بهذا البرنامج.

وفي ظل عقوبة السبعة أشهر، سيغيب فاجولي عن يوفنتوس حتى منتصف مايو المقبل، أي أنه سيكون متاحا للعب في مباراتين فقط إذا ما قرر الفريق الاعتماد عليه بعد انتهاء الإيقاف.

وكان من الممكن إيقاف فاجولي لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام لو لم يبرم صفقة تفاوضية مع السلطات التأديبية في الاتحاد الإيطالي، أقر فيها بأنه مدمن على القمار وأنه بصدد العلاج من هذه الآفة.

وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت إلى استبعاد ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو من معسكر المنتخب الإيطالي.

وأوضح الاتحاد الإيطالي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاما)، وزانيولو (24) اللذين يخوضان غمار الدوري الانجليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا تواليا، بالتحقيق الذي يستهدفهما.

وغاب اللاعبان عن مباراة المنتخب الإيطالي السبت الماضي أمام مالطا (4-0) في تصفيات كأس أوروبا 2024، ولن يكونا بصحبته في المواجهة مع إنجلترا مساء اليوم الثلاثاء في "ويمبلي" ضمن المجموعة الثالثة.

المصدر: أ ف ب