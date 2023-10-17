مدرب البرازيل يعلق على واقعة رمي نيمار بـ"علبة فشار" في لقاء فنزويلا (فيديو)

أعرب مدرب البرازيل فرناندو دينيز عن دعمه لنجم منتخبه نيمار، بعض تعرضه لانتقادات من الجماهير عقب التعادل مع فنزويلا في تصفيات مونديال 2026، معتبرا أنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

وقد رمي المهاجم البرازيلي بـ"علبة فشار" من المشجعين في مدرجات ملعب "بانتانال" عقب تعادل البرازيل مع ضيفتها فنزويلا 1-1 الخميس ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية.

احد الجماهير يرمي علبه فشار على نيمار



الأيم عنده اسطوري 😂😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/Pw9AIwYvwU — مازنالدو (@iMzMzi) October 13, 2023

وإذ دان دينيز تلك الحادثة "غير اللائقة"، اعتبر أنه "لا يمكن لأي مدرب في العالم أن يتخلى عن نيمار بسبب التعطش والرغبة اللذين يتمتع بهما".

وأضاف أن المهاجم "كان حاسما (أمام فنزويلا) وقدم المساعدة. لقد قلت أصلا إن نيمار هو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم البرازيلية وكرة القدم العالمية".

وأردف دينيز أن "الشيء الوحيد الجدير بالذكر هو أرقام نيمار، فهو الأول تقريبا في كافة الجوانب المهمة بالنسبة للمهاجم. الأول في الأهداف، والتمريرات الحاسمة، والمشاركة في الأهداف، والمراوغة، والأول في التسجيل بموقع الاختصاص. الأرقام تشرح سبب وجوده هنا".

وكان نيمار (31 عاما) تفوق الشهر الماضي على الأسطورة بيليه، ليصبح الهداف التاريخي للبرازيل برصيد 79 هدفا في 125 مباراة دولية.

المصدر: وكالات