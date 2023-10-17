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بعد أن طالب بـ"الحرية لفلسطين".. "إنستغرام" يحذف فيديو لنجم منتخب فرنسا سابقاً

الرياضة

بعد أن طالب بـ
Globallookpress
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اشتكى نجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا السابق، باتريس إيفرا، من حذف فيديو له نشره على حسابه في "إنستغرام"، تناول فيه رأيه فيما يخص الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.

وخلال الفيديو الذي تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يأخذ إيفرا موقفا حاسما تجاه الأحداث في قطاع غزة، لكنه كان ميالا إلى حد ما إلى الصف الفلسطيني، وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية.

وقال إيفرا في الفيديو، إن دعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بمنحه الحرية والسلام، ليس بالضرورة دعما لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وأوضح إيفرا في فيديو آخر نشره على "إنستغرام"، أن الفيديو الأول كانت مدته 7 دقائق وشرح فيه وجهة نظره بالتفصيل، لكن "إنستغرام" نشر فقط دقيقة ونصف، قبل أن يقوم التطبيق لاحقا بحذف المقطع بالكامل.

وهدد الدولي الفرنسي السابق بعدم استخدام "إنستغرام" بعد الآن بسبب سياسته.

المصدر: مواقع التواصل + RT

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