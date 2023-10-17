البديل أوبلياكوف ينقذ روسيا من الخسارة أمام كينيا

نجا المنتخب الروسي من خسارة كانت وشيكة وتعادل في الوقت القاتل مع نظيره الكيني 2-2 في مباراة دولية ودية جمعت بين المنتخبين في مدينة أنطاليا التركية.

وبادر المنتخب الروسي لافتتاح باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق المهاجم ألكسندر سوبوليف، لكن المنتخب الكيني رد بتسجيل هدفين في الدقيقتين 16 و37 بواسطة أنتوني أكومو، ومسعود جوما.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف البديل إيفان أوبلياكوف هدف التعادل لروسيا قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

المصدر: sportbox