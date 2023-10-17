انهيار أسهم مانشستر يونايتد .. وكواليس انسحاب الشيخ جاسم من صفقة الشراء

تراجعت أسهم مانشستر يونايتد بشكل حاد في التعاملات المبكرة الاثنين بعد تقارير تفيد بأن المجموعة القطرية بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني سحبت عرضها لشراء عملاق الدوري الإنجليزي.

وبناء على آخر سعر إغلاق، بلغت قيمة النادي 3.3 مليار دولار.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية الثلاثاء، عن بعض كواليس فشل عملية بيع مانشستر يونايتد، إلى الشيخ جاسم بن حمد.

وكان كل من الشيخ جاسم والسير جيم راتكليف يتنافسان للسيطرة على مانشستر يونايتد، المملوك حاليا لعائلة غليزر.

وأصيب كبار موظفي مانشستر يونايتد بالذهول من التحول في عملية الاستحواذ من الشيخ جاسم إلى السير جيم راتكليف خلال الأيام الأخيرة.

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وأشارت إلى أن موظفي أولد ترافورد كانوا يستعدون لشراء الشيخ جاسم النادي كاملا هذا الشهر، كما طلب من بعضهم عدم حجز أي إجازة سنوية للمساعدة في إتمام عملية الاستحواذ.

وكانت الاجتماعات لا تزال مستمرة الأسبوع الماضي، لمحاولة إنقاذ العرض القطري، الذي كان مهتما بشراء 100% من أسهم النادي بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن عددا من أفراد عائلة غليزر بمجلس إدارة النادي، كانوا سعداء بصفقة البيع إلى الشيخ جاسم.

لكن الرئيس المشارك جويل غليزر، الذي كان يتحكم في العملية، هو من أوقف الصفقة، واشترط إما الحصول على عرض يبلغ 6 مليار إسترليني أو احتفاظ الغليزرز بأغلبية الأسهم في النادي.

وأدت شروط جويل غليزر إلى انسحاب الفريق القطري خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد 12 شهرا من المفاوضات لشراء النادي.

المصدر: investing + thesun