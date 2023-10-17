الملاكم الشهير أمير خان ينتقد الصمت الدولي تجاه غزة

انضم الملاكم البريطاني أمير خان إلى قائمة اللاعبين المتضامنين مع القضية الفلسطينية، برسالة مؤثرة انتقد فيها الصمت الدولي حيال ما يحصل في فلسطين وقطاع غزة.

وكتب بطل الملاكمة الشهير البريطاني على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "طوال مسيرتي المهنية، كان هدفي أن أصبح بطلا وأن أستخدم شهرتي وتأثيري لإحداث تغيير إيجابي في العالم، لم أخف أبدا من التعبير عن رأيي والوقوف في وجه المجرمين".

My entire career, my aim was to become a champion and use my fame and influence to make a positive change in the world. I’ve never been scared to speak my mind and stand up for the down trodden.



Recently when Ukraine was attacked by Russia, I personally flew to Poland to support… — Amir Khan (@amirkingkhan) October 12, 2023

مضيفا: "..العالم يراقب ما يحدث في فلسطين، أرى الكثير من زملائي وأصدقائي صامتين، لماذا؟".

وأكمل: "أصبح من الواضح أن الناس خائفون من إظهار دعمهم لفلسطين، حياة الفلسطينيين مهمة، سوف يتذكر العالم من تحدث ومن لم يفعل، وسيذكر الله من صمت بينما سالت دماء المسلمين الأبرياء".

وختم رسالته بالآية القرآنية: "مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.



وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 2808 قتلى ونحو 11 ألف جريح في القطاع، و61 قتيلا وأكثر من 1250 جريحا في الضفة الغربية. أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1300 شخص بينهم 291 ضابطا وجنديا، فيما أسرت "حماس" أكثر من 120 إسرائيليا.

المصدر: twitter/amirkingkhan