أول تعليق لمدرب منتخب مصر بعد تعادل "الفراعنة" مع الجزائر

أبدى المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، رضاه عن أداء "الفراعنة" في المباراة الودية التي تعادلوا فيها مع الجزائر 1-1 يوم الاثنين على ملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات.

فرغم خوض المنتخب المصري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 27 بعد طرد الظهير الأيمن محمد هاني، تمكن "الفراعنة" من التقدم بهدف لحمدي فتحي في الدقيقة 62، قبل أن يدرك إسلام سليماني التعادل للجزائر في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اللقاء: "المباراة كانت عصيبة خاصة بعد طرد محمد هاني".

وواصل: "ليس سهلا أن تواجه منتخبا قويا مثل منتخب الجزائر لمدة ساعة كاملة بعشرة لاعبين".

وأضاف: "منتخب مصر لم يتراجع بعد الطرد وواصلنا الضغط. حققنا استفادة كبيرة".

واستطرد: "النتيجة غير مؤثرة، وعلى الشعب المصري أن يفخر بهذه المجموعة من اللاعبين المميزين".

واختتم: "الأداء كان رائعا، وصنعنا عدة فرص وهذا شيء يسعدني".

المصدر: وكالات