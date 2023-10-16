منتخب مصر يتعرض لضربة موجعة في مباراته ضد الجزائر (فيديو)

تعرض منتخب مصر لضربة موجعة بطرد مدافعه محمد هاني خلال المباراة التي تجمعه الآن ضد نظيره الجزائري على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

وحصل محمد هاني على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعد تدخله المتهور على لاعب منتخب الجزائر أحمد توبة.

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طرد محمد هاني لاعب منتخب مصر 🤯🇪🇬

pic.twitter.com/n4zrHST1vU — عمرو (@bt3) October 16, 2023

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

المصدر: RT