 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: دوي انفجارات في دمشق

منتخب مصر يتعرض لضربة موجعة في مباراته ضد الجزائر (فيديو)

الرياضة

منتخب مصر يتعرض لضربة موجعة في مباراته ضد الجزائر (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8q6

تعرض منتخب مصر لضربة موجعة بطرد مدافعه محمد هاني خلال المباراة التي تجمعه الآن ضد نظيره الجزائري على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

وحصل محمد هاني على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعد تدخله المتهور على لاعب منتخب الجزائر أحمد توبة.

وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات المنتخبين لخوض تصفيات مونديال 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا