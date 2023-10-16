نجيب ساويرس يعلق على تبرع صلاح لأهالي غزة

أعرب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن افتخاره بمواطنه، نجم كرة القدم محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بعدما كشف الهلال الأحمر المصري عن تبرع "مو" لمساعدة أهالي قطاع غزة.

وكتب ساويرس على حسابه في منصة "إكس" تعليقا على منشور يمدح فيه صلاح الإعلاميُّ المصري عمرو أديب، قائلا: "مهما عمل ومهما تبرع، لن يرضى عليه الحاقدون ولن يسكت المهاجمون.. فنحن أمة تكره النجاح وتبحث عن الفشل".

مهما عمل و مهما اتبرع لن يرضى عليه الحاقدين و لن يسكت المهاجمين .. فنحن امة تكره النجاح و تبحث عن الفشل … انا يا محمد فخور بك و بأخلاقك و مصريتك 🙏❤️ https://t.co/8RUM5mdnjM — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 16, 2023

وأردف رجل الأعمال المصري قائلا: "أنا يا محمد فخور بك وبأخلاقك ومصريتك".

وكان الهلال الأحمر المصري وجه في وقت سابق يوم الاثنين، رسالة شكر لصلاح، بعد تبرعه بالمال لتوفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.

وأوقف هذا التبرع سلسلةً من الانتقادات التي طاولت صلاح، بسبب ما اعتبره البعض عدم دعم لقضية مجتمعية أسوة بلاعبين عرب آخرين يلعبون في الدوريات الأوروبية على غرار زميليه في المنتخب المصري محمد النني وأحمد حسن كوكا، والثنائي المغربي حكيم زياش ونصير مزراوي.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قد أعلنت فجر يوم السبت 7 أكتوبر بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

إقرأ المزيد

في المقابل، ردت إسرائيل بقصف الأراضي الفلسطينية، ما أسفر عن 2750 قتيلا وأكثر من 9700 جريح في غزة، و58 قتيلا وأكثر من و1250 جريح في الضفة وفق بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين.

المصدر: RT