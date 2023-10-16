بعد وصفه بالطفل.. بالوتيلي يرد على إبراهيموفيتش بصورة

سخر ماريو بالوتيلي مهاجم أضنة ديمرسبور التركي من زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان السابق، عقب التصريحات التي أطلقها الأخير ضده.

وتواجد إبراهيموفيتش كأحد ضيوف مهرجان "ديلو سبورت" أمس الأحد، والذي نظمته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، وتحدث على المسرح عن مسيرته الطويلة واللاعبين العديدين الذين عمل معهم.

وقال إبراهيموفيتش: "عندما تتاح الفرصة لطفل للاستفادة القصوى من موهبته ولا يستغلها، فهذا أمر مؤسف".

وأضاف: ""أتيحت لبالوتيلي العديد من الفرص وأهدرها كلها، لقد تخلى عن موهبته، هذه هي الحقيقة".

ورد المهاجم الإيطالي على تصريحات إبراهيموفيتش بشكل ساخر، حيث نشر صورة عبر حسابه على "إنستغرام" عبر خاصية الستوري، وهو يحمل كأس دوري أبطال أوروبا التي توج بها مع إنتر ميلان في 2010، بعد عام واحد فقط من مغادرة إبرا صفوف النيراتزوري.

كما وضع بالوتيلي إشارة باسم زلاتان على الصورة، للتأكد من وصولها إلى النجم السويدي.

إقرأ المزيد

يذكر أن إبراهيموفيتش حقق العديد من البطولات خلال مسيرته، إلا أنه لم يتوج أبدا بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولعب بالوتيلي موسمين إلى جانب إبراهيموفيتش في فريق إنتر ميلان الإيطالي، بين عامي 2007 و2009.

وخلال 3 مواسم مع إنتر ميلان، سجل المهاجم الإيطالي 28 هدفا في 86 مباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"