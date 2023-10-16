بوتين يتحدث حول ما قدمته له الرياضة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بفضل ممارسته الرياضة في شبابه، طور رغبة إثبات وجوده ليس بالحارات ولكن على بساط النزال، وتشكلت لديه رؤية حول العلاقات بالآخرين واحترام الشركاء.

وأضاف بوتين خلال مقابلة مع مؤسسة الإعلام الصينية قبل زيارته للصين: "من غير المعروف كيف كان مصيري لو لم أكن مهتما بالرياضة. في الواقع، لا يهم حتى نوعها، المهم ممارسة الرياضة التي أوليت لها الكثير من الاهتمام".

وجاء ذلك عندما سئل الرئيس الروسي عن تصريحات سابقة بأنه بدون رياضة الجودو كان من الممكن أن تأخذ حياته مسارا مختلفا تماما، وأشار بوتين إلى أنه ينحدر من عائلة بسيطة من الطبقة العاملة، وأنه في شبابه كان لديه الكثير من الوقت ليقضيه مع أصحابه.

وفي حديثه عن شغفه بالرياضة في تلك السنوات، أضاف أنه بعد ذلك "تشكلت لديه آراء معينة حول العلاقات مع الآخرين، وحول كيفية بناء هذه العلاقات، وكيفية التعامل مع الشركاء باحترام، وكيفية تجنب أي شيء يمكن أن يقوض بطريقة أو بأخرى العلاقات بين الناس".

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وأضاف:"في هذا الزمن، حيث يوجد الكثير من التهديدات التي تأتي عبر الإنترنت، ومن المخدرات وما إلى ذلك، فإن ممارسة الشباب للرياضة أمر مهم للغاية، لتكوين الشخصية وصقل مواقف الحياة المستدامة الصحيحة".

المصدر: "ريا نوفوستي"