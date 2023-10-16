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برشلونة سيتخلص من فاتورة راتب كبير أخرى

الرياضة

برشلونة سيتخلص من فاتورة راتب كبير أخرى
AFP
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كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة على وشك التخلص من أحد نجومه مرة أخرى قريبا، في ظل الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي.

وأكدت الصحيفة أن هناك لاعبا جديدا سيتبع نجوم برشلونة السابقين نحو الدوري الأمريكي في الفترة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا اللاعب سيكون سيرجي روبيرتو الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بحلول صيف العام القادم 2024.

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ولن يكون روبيرتو هو اللاعب الأول الذي يخرج من برشلونة بشكل مباشر نحو الدوري الأمريكي، حيث سبقه سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وانضم الثنائي السابق إلى ليونيل ميسي في صفوف إنتر ميامي، بعد انتهاء عقد اللاعب الأرجنتيني في صفوف باريس سان جيرمان.

يذكر أن روبيرتو لا يحصل على الكثير من الدقائق تحت قيادة تشافي هيرنانديز، حيث ظهر فقط في 6 مباريات هذا الموسم، كان منهم مواجهتان فقط بشكل أساسي.

المصدر: goal

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