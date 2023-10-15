إسبانيا تقهر النرويج مع هالاند وتبلغ نهائيات "يورو 2024"

تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، عقب فوزه على مضيفه النرويجي (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة السابعة للتصفيات.

ويدين الماتادور الإسباني بالفضل في انتصاره للاعبه الشاب غافي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة من زمن اللقاء.

وحقق منتخب إسبانيا انتصاره الثاني على التوالي والخامس في التصفيات مقابل هزيمة واحدة، وتصدر ترتيب المجموعة الأولى (A) برصيد 15 نقطة، وحجز مقعدا له في نهائيات "يورو 2024"، رفقة وصيفه بفارق الأهداف منتخب إسكتلندا.

بينما توقف رصيد منتخب النرويج عند 10 نقاط، ويحتل المركز الثالث في جدول الترتيب حتى الآن.

وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة الألى لتصفيات "يورو 2024" في ألمانيا:

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1- إسبانيا (6 مباريات) – 15 نقطة

2- إسكتلندا (6 مباريات) – 15 نقطة

3- النرويج (7 مباريات) – 10 نقاط

4- جورجيا (6 مباريات) – 10 نقاط

5- قبرص - من دون نقاط.

المصدر: RT